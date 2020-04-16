مصادر: تشديد الإجراءات لمنع أى تجمعات خلال شم النسيم وقرارات جديدة مرتقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، أن اجتماع مجلس الوزراء المنتظر انعقاده عصر اليوم الخميس، سيتم خلاله الإعلان عن القرارات المرتقبة بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لشم النسيم لمنع التجمعات والاختلاط حفاظا على سلامة وصحة المواطنين فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات بجانب حظر التجوال السارى حاليا، مضيفة أن هناك اتجاه لجعل يومى الأحد والاثنين مثل الجمعة والسبت من حيث الإغلاق التام لكافة المراكز التجارية والمولات والمحال الكبرى، كما أن هناك اتجاه بوجود حظر تجوال جزئى وتشديد الإجراءات تجاه أي تجمعات.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية وكافة المحافظين باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تجمعات، مؤكدة انه لن يتم السماح بتواجد أى تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم خاصة مع إغلاق كافة الشواطئ والمتنزهات.
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