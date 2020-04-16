شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطيح بمئات المخالفات من أملاك الدولة والزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات، حيث نجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف ، فيما آمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة .

وتمكنت مديرية أمن أسوان من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن الشرقية تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن الغربية تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة .

وأثمرت جهود مديرية أمن الأقصر عن تأمين تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن الفيوم تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرتى قسم شرطة " الخانكة - بنها".

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ونجحت مديرية أمن بنى سويف في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن جنوب سيناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائره قسم شرطه أول شرم الشيخ ، وآمنت مديريات أمن البحيرة، والوادي الجديد ودمياط وقنا ومطروح تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة.

وتمكنت مديرية أمن سوهاج من تأمين تنفيذ 49 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.