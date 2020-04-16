شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": مليون إصابة بكورونا فى أوروبا خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تضاعفت في الـ 10 أيام الأخيرة في أوروبا لتسجل مليون إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليونى اصابة بالفيروس التاجى، ووصل عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 134 ألف حالة، وتم الإعلان عن شفاء أكثر من نصف مليون شخص من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد ليصل إلى 28381 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1000 شخص، وذكرت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 28381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص".

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، وأوضحت الصحة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم الخميس، أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.

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وكشفت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 ألفا و380 حالة، والوفيات إلى 414، فيما بلغت حالات التعافى بلغت 1489، رغم إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450 مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى كافة دول العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر حركة المواطنين، والإغلاق الكامل وغيرها للسيطرة على تفشى هذا الوباء.