شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مستشفيات الحميات والصدر تستغل لفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لديها 30 مستشفي عزل للمصابين بفيروس كوفيد 19 ولا تزال تستغل 14 مستشفي منها فقط حتي الآن مضيفة أن هناك 56 مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة.

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ونصحت وزارة الصحة المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض فيروس الكورونا بالتوجه إلى مستشفيات الحميات والصدر للتحليل والكشف مشددة على أهمية الكشف المبكر عن المرض لافتة إلى أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن 105 ورقم الواتساب (٠١٢٠٤٨٥٤٧٢١ ) على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال 24 ساعة للرد عليه.