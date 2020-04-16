شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض الوفيات بكورونا لــ7.3% وارتفاع العينات السلبية لــ29.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا، من 7.5 إلى 7.3 %، بعد تسجيل مصر بالأمس الأربعاء 5 حالات، ليصبح إجمالى عدد المتوفين متأثرين بالفيروس 183 حالة.

وقالت البيانات إن معدل الإصابات اليومي بلغ 6.1 %، بينما بلغ معدل تحول العينات من إيجابي إلى سلبي 29.9 % ليصل إلى أعلى معدل له منذ بداية الأزمة فى مصر، وكان معدل التعافي التام والخروج من العزل للحالات 22.0 % .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، مضيفة أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقالت الوزارت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.