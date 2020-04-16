محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على عاطل لقيامه بتزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الشرقية. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام ، قيام عاطل- مُقيم ببندر القرين بإدارة مسكنه لتزييف العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على (240ورقة مطبوع على أحد جانبيها 200جنيه "مقلدة"–663ورقة مطبوع على أحد جانبيها 100جنيه "مقلدة"- 5500 جنيه فئة 100جنيه عملات ورقية "مقلدة"- الأدوات المستخدمة "طابعة - 5 عبوات حبر - كمية من الأوراق - 3 عبوات صمغ علبة مادة لاصقة - مقص - مشرط" - هاتف محمول). وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير العملات النقدية الوطنية فئتي " 100 - 200 جنيه" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ "طابعة ومقص ومشرط".. سقوط مُزور العملات الورقية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.