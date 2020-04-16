ضبط مدير شركة بالجيزة عرض كحول مجهول المصدر على "الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المدير المسئول عن شركة، لعرضه عبوات مواد مطهرة مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مالك شركة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول إيثيلي) مجهولة المصدر. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بانشاء وإدارة الحساب المشار اليه بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة (كحول إيثيلي) كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما (25) جركن مختلف الأحجام "بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلي" - (134) كرتونه تحوي (4082) عبوة مختلفة الأحجام "بداخلها مواد مطهرة (جيل وسوائل) مجهولة المصدر-كمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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