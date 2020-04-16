ضبط 1839 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1839 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (396 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 79 مخالفة السير بدون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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