مباحث القاهرة توقع المتهم بتصنيع أغلفة وعبوات العقاقير المخدرة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه لإعادة تعبئتها وتغليفها وبيعها لعملائه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر (بمديرية أمن القاهرة) قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بتصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل الشقة على730 شريط دوائي دون البيانات بداخلهم 7300 قرص مخدر، 5 شريط دوائي بداخلهم 50 قرص مخدر، 12 شريط دوائي، 87 عبوة دوائية فارغة، بكرة سلوفانية كبيرة، 63 شريط دوائي فارغ، 12 شريط دوائي فارغ، شابلونة للطباعة اليدوية، 3 اسطمبات لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية، قطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون.

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كما تم ضبط 6 أوراق بلاستيكية شفافة، أفلام طباعة، شريط لاصق، 3 عبوات حبر أسود اللون، عبوة بودرة ذهبية اللون، جركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين"، زجاجة بيضاء اللون بها كمية من الثنر.

بمواجهته اعترف بقيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص (صاحب محل حلواني بدائرة قسم شرطة السلام أول "جار ضبطه").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت التيابة التحقيق.