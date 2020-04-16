"ورق جرايد مكان الفلوس والدهب".. ضبط عصابة تسرق أموال رواد البنوك في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض أحد الأشخاص "مُسن" لواقعة سرقة مبالغ مالية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ينتحلون صفة رجال شرطة"حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه موظف بالمعاش ومقيم بدائرة القسم وبسؤاله قرر أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، وبحوزته مظروف بداخله (18 ألف جنيه - 3 دلاية ذهبية) وحال سيره بالشارع اعترضته سيارة ملاكي ترجل منها ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالي والمصوغات الذهبية.

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وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ملاكي مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة ، ومقيمان بشبرا الخيمة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي 10 آلاف جنيه - 3 دلاية ذهبية) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة، وقرروا انفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.