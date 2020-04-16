غادرت مصر القاهرة.. رحلة استثنائية لإجلاء 293 عراقيًا من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليومً الخميس، رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 293 من العراقيين العالقين بمصر، تم إجلائهم ضمن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها شركات الطيران ويُسمح فيها بإجلاء رعايا بعض الدول.
وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر الركاب العراقيين من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، وتم تجهيز الطائرة فور وصولها إلى القاهرة بدون ركاب، وتعقيمها طبقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقًا لخطة وزارة الطيران تنفيذًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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