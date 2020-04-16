برلماني: تطبيق القانون على مرتكبي مخالفات البناء انتصار لدولة المؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس 26 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب عملاً إرهابياً وهو استخدامُهم القوة والعنف والتهديد ضد مسئولين وموظفينَ وقوة من الشرطة خلال تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء على أراضي الدولة.

وأكد حساسين، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا القرار هو انتصار كبير لدولة المؤسسات القائمة على تطبيق القانون وعلى الجميع وبكل حسم وقوة.

وشدد على أن هذا القرار يعد حافزًا قويًا لجميع المؤسسات المسئولة عن حماية حقوق الدولة وممتلكاتها ومنع التعدي عليها بأي حال من الأحوال.