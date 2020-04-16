شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «ممر تعقيم» للعاملين في متحف قناة السويس لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مبارك منصور، المشرف على المشروعات القومية الكبرى بمنطقة القناة وسيناء، إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال إنشاء مشروع المتحف العالمي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا استمرار العمل بالمشروع رغم أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وكشف «منصور» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، عن تصنيع ممر تعقيم معدني متطور يعبر من خلاله العاملون لمواقع العمل، بجانب فرق تعقيم متنقلة بكامل تجهيزاتها، مشيرًا إلى أن وحدة التنفيذ الذاتي بالقطاع قامت بتصنيع الممر.

وأضاف أنه يتم تشغيل وإيقاف الممر المعدني «أوتوماتيكيًا» بمجرد دخول العامل، مشيرًا إلى أنه جار تصنيع عدد كبير منه، لتوزيعه على جميع المشروعات القومية المنتشرة في محافظات القناة وسيناء.

وأوضح «منصور» أن العمل بالمتحف يتم وفق الجدول الزمني المخطط له، ولم يتوقف العمل يومًا واحدًا بالتزامن مع باقي المشروعات القومية بمنطقة القناة وسيناء، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا صرف نحو 7 آلاف «كمامة» للعاملين بالمشروعات في إطار خطة شاملة للوقاية من فيروس «كورونا»، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا

استمرار أعمال المتحف العالمى لقناة السويس بالإسماعيلية مع إجراءات التعقيم ضد كورونا