شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العزل بإسنا تشهد أول ولادة قيصرية لمصابة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى العزل بإسنا، المخصص لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إجراء أول عملية قيصرية لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود. فيما أقامت إدارة المستشفى احتفالية مصغرة لعدد من أفراد الفريق الطبي بالمستشفى للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم وانتهت بمباراة كرة قدم بين الأطباء.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء اول ولادة قيصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، موضحاً أن السيدة تدعى «ك. م. ك»، ٣١ سنة، من منطقة الكرنك بالأقصر، دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا وفي نهاية شهرها الثامن، كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك دكتور النساء والتوليد مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، أنه تم تقييم وضع الحالة للسيدة الحامل بعد متابعتها وعمل تقرير يومي عن حالتها منذ دخولها المستشفى، وتم إجراء العملية القيصرية التي استغرقت قرابة الساعتين.

وأكد أن الأم بصحة جيدة وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص المولود وهو عبارة عن أنثى، ونقلها لقسم الحضانات تمهيدا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

مستشفى إسنا بالأقصر

ولادة بمستشفى إسنا بالأقصر

على صعيد آخر، قال الدكتور محمد بدوى، مسؤول قسم الأشعة بالمستشفى، إنه تم تنظيم احتفالية من إدارة المستشفى للفريق الطبي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة، والتباعد بين الحاضرين للاحتفالية، وذلك لرفع الروح المعنوية لهم، والشد من أزرهم، موضحاً أن الاحتفالية تضمنت كلمة لمديرة المستشفى الدكتورة إلهام محمد، استشارى العدوى، في وجود الدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوى، والتي قدمت الشكر فيها للفريق الطبي على مجهوداتهم طوال الأيام الماضية في خدمة المرضى وتقديم العون لهم ورفع معنوياتهم وأنهم بعد الله سبحانه وتعالى سبب في تعافى العشرات من فيروس كورونا، مؤكدة أن الجميع يعمل كأسرة لخدمة المرضى وتقديم أفضل ما لديهم لزيادة أعداد المتعافين، وفى نهاية الحفل أقيمت مباراة كرة القدم بين مجموعة من الأطباء.

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