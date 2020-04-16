شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه من غرفة التطوير العقاري لدعم جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تبرعها بقيمة مليون جنيه للدولة ممثلة في الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك في إطار خطة الغرفة لدعم الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إن هذا القرار يأتي في إطار مسئولية الغرفة والمطورين العقاريين لدعم الدولة في مواجهة هذه الأزمة على أن يوجه هذا التبرع لشراء المستلزمات الطبية اللازمة عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد، لافتا إلى أن هذا التبرع هو تبرع رسمي من قبل الغرفة ولا يتعارض مع استمرار قيام المطورين بتقديم التبرعات والدعم اللازم للدولة.
وقال إن الأعضاء بالغرفة أكدوا دعمهم للدولة وستقدم كل شركة الدعم الذي يتناسب معها وبعضهم بادر بتقديم تبرعات بصور مختلفة خلال الفترة الماضية.
وأشار شكري إلى أن غرفة التطوير العقاري تعمل باستمرار لدراسة التأثيرات المتلاحقة لفيروس كورونا على القطاع العقاري وبيان سبل مواجهة هذه التأثيرات بما يحافظ على استمرار عمل السوق، مضيفا أن المطورين أعضاء الغرفة يقومون بدورهم لمساندة الدولة بشكل مباشر عبر التبرع وبشكل غير مباشر عبر الاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم مع الحفاظ على سلامة العمال في المواقع المختلفة.
وتابع أن استمرار العمل وسداد مرتبات العمالة هو دعم قوي للاقتصاد المصري فاستمرار تشغيل العمالة والالتزام في تسليم المشروعات يعني استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.
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