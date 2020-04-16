شكرا لقرائتكم خبر عن «مواطنون ضد الغلاء» تطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المجمعات الإستهلاكيه ليس فيها أي صنف من لحوم الغلابه الواردة من دولة السودان الشقيق منذ الإسبوع الماضي، نتيجة إغلاق الحدود على خلفية جائحة كورونا التي تجتاح العالم الأن، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس على ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالأسواق تقدر بنصف مليار جنيه تذهب إلى جيوب المنتفعين، مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة.

وقال «العسقلاني»، في تصريحات صحفية الخميس، أن هذه الأسباب تدفع بإتجاه ارتفاع أسعار اللحوم السوداني إلى ما يزيد عن 100 جنيها للكيلو، وتنعكس بالتالي على ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البلدي، حيث تصل إلى 200 جنيه للكيلو لدي الجزارين الجشعين الذين استغلوا أزمة كورونا وقلة المعروض من اللحوم السوادني في رفع هذه الأسعار بدون مبرر في حالة الإعتماد المطلق على نقل اللحوم بالطيران، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران قامت برفع أسعار الشحن إلى 65 ألف دولار بدلا من 40 ألف دولار، وهو ما انعكس على ارتفاع تكلفة نقل اللحوم السودانية إلى مصر.

وطالب «العسقلاني»، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمواجهة هذا المأذق للحد من انفلات أسعار اللحوم خاصة أن مصر على أبواب شهر رمضان الكريم الذي يشكل ذروة استهلاك اللحوم الحمراء، وهو ما سينعكس سلبيا على جيوب الغلابة وفقا لرئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.