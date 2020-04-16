شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشكر شركة «ابن سينا فارما» لتبرعها بأدوية لمستشفيات العزل بقيمة 4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذي أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة أمر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحي، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكداً في هذا الصدد أنه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.

واضاف العضو المنتدب أن الشركة قامت أيضا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار مكافحة فيروس «كورونا» على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتي تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، في نقل ونشر الرسائل الإرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس «كورونا» والتعامل معها.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمسؤول شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة كريمة، في توفير الأدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس «كورونا»، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، وهو ما سيسهم في رفع الوعى لدى المواطنين بالإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب الإصابة به.

وثمن مدبولي ما أكدت عليه الشركة في ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، وكذا استعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من امكانيات وخبرات في أي مبادرة من شانها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.