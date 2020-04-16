شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي» يحتفل بتعافي الحالة 73.. و«عم عطية»: أشكر الجيشين المصري والأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج ٥ حالات جديدة من مصابي فيروس «كورونا» المستجد من مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الخميس، بعد تعافيهم من الفيروس، وتلقى العلاج بينهم مسن يدعى عم عطية، والذي احتفل به الاطباء والتمريض بفيديو عرفان لجميع العاملين في المستشفى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إنه بتعافي الحالات الـ٥ الجديدة يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن 73 حالة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى، واعتبارها متعافية.

وأضافت «السيد» أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعي ثابت، و2 جهاز متحرك، كما يضم 53 طبيبًا، و60 من هيئة التمريض.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيديو للاحتفال بخروج أحد المرضى، بعد تعافيه ويدعى «عم عطية»، والذى قدم فيه الشكر للجيش المصري قائلًا: «أشكر جيش مصر خط الدفاع الأول عن مصر والمصريين، كما أشكر الجيش الأبيض، وجميع الأطباء والممرضات والعمال، الذين تعاملوا معي خلال فترة علاجي في المستشفى بكل احترام وتقدير وكانوا يتعاملون معي كأب لهم»، حسب قوله.