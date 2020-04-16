شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «فودة» مع قيادات جنوب سيناء استعدادًا لـ«شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة منع التجمعات للمواطنين في يوم شم النسيم، وتطبيق الفحص الطبي لكل القادمين في كمين عيون موسي ورأس محمد.

وأكد «فودة» خلال اجتماع عقده في مكتبه بشرم الشيخ، الخميس، لجميع القيادات الأمنية، وغرفة الفنادق، والمعنيين، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات خلال فترة الأعياد وشم النسيم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة.

كما شدد على ضرورة استمرار الغلق الكامل، ودون تهاون للحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء وأية أماكن قد تشهد تجمعات.

كما أكد المحافظ على تكليف رئيس الجمهورية باستغلال فترة الحظر في رفع مخلفات القمامة والاستمرار في أعمال التطهير بجميع المنشآت والطرق على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة مخالفات البناء بجميع بالمدن، ومتابعة صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على منع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية مع استبدالها بالمواد الغذائية وتوصيلها للمنازل لمستحقيها سواء من مواطني المحافظة أو العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مع التأكيد على الكشف اليومي للعمال بجميع مواقع العمل على أرض المحافظة والفحص الطبي لجميع المواطنين بكمين عيون موسي ورأس محمد.

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