شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية يبعث برسالة شكر لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث جوزيبي رومانو- رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية- رسالة شكر وعرفان لمصر ودورها الحيوي في إرسال وتقديم المساعدات الطبية إلى بلاده، عقب تفشي جائحة كورونا، قائلا إنها «عبرت عمق الصداقة العميقة بين البلدين منذ قدم التاريخ».

وأشار رومانو- في بيان أصدره اليوم- إلى علاقة التعاون المستمر والمثمر التي أقامتها الكونفيدرالية الإيطالية مع الشركات المصرية، ومع حكومة مصر وسفيرها في روما هشام بدر الذي لعب دورا كبيرا في تنمية العلاقات وتدشين المنتدي الاقتصادي الإيطالي المصرى ومقره نابولي في يونيو الماضي، والتي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تعزيز التآزر بين المشاريع المختلفة.

واستطرد رومانو: «مذكرات التفاهم التي أبرمت في القاهرة- في ديسمبر الماضي خلال المنتدى الاقتصادي الثاني الذي نظمته الكونفدرالية بالشراكة مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المصرية- كانت مؤشرًا لأوجه التعاون المتزايدة بين البلدين في الفترة الاخيرة والتي نتطلع باستمرار، لعمل مشاريع ذات قيمة كبيرة».

ومن جانبه، عبر الدكتور عيسي اسكندر- المدير الإقليمي للكونفيدرالية في افريقيا والشرق الأوسط -عن شكره الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرى، إزاء المبادرة التي ومد يد المساعدة للدول المجاورة التي تمر بمحن، والتى تعبر عن أصالة الشعب المصرى العريق وارتباطه التاريخي مع ايطاليا منذ الاف السنين.

وأضاف أن الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي لن ينسي من وقف بجواره في محنته، وأن هذا ما لفت إليه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دى مايو، الذي أكد أن إيطاليا بصدد غعادة تقييم علاقتها بالدول الصديقة التي وقفت بجانبها في محنتها.

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