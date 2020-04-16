شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: دوريات أمنية لمنع التجمعات واستمرار غلق حدائق القناطر في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم التنسيق مع د. محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لاستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وكلف «الهجان»، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل لمنع أي تجمعات خلال فترة اعياد الربيع.