شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مع محافظ القاهرة رصد مخالفات البناء وتعظيم موارد المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في بعض المشروعات الجارية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفي سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير على أهمية استمرار أجهزة المحافظة المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وشدد «شعراوي» على أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور في بعض الأحياء السكنية، وخاصة التي بها كثافة سكانية عالية، لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة، واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وخاصة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.

وكلف «شعراوي»، بالتنبية على أصحاب العقارات الجديدة التي حصلت على تراخيص بناء في كافة الأحياء بالمحافظة بضرورة استكمال تطبيق الكود المصري للبناء فيما يخص انتظار السيارات ووجود جراجات أسفل العقارات، ومتابعة المحافظة المستمرة لتنفيذ ذلك وعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل تلك الجراجات إلى أماكن تجارية والتسبب في الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات في الشوارع، مطالبا بإعداد حصر للعقارات الجديدة التي حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها.

في سياق آخر، بحث الاجتماع الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظة من انتظار السيارات بالشوارع، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء بالقاهرة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لإنتظار السيارات.

وطالب وزير التنمية المحلية بسرعة إعداد آلية لتحصيل مقابل نقدي نظير انتظار السيارات في جميع الشوارع والأحياء الرئيسية بالقاهرة بنظام الإشتراك اليومي أو الشهري، وإمكانية تقسيم عدد من الشوارع والمناطق وطرحها على مجموعات من الشباب الراغب في العمل بهذا المشروع لخلق فرص عمل لهم واستغلال قطع الأراضي الفضاء كأماكن لانتظار السيارات، موجها بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة بعض الطرق الخاصة بمحافظة القاهرة والمؤدية إلى منطقة مسطرد، والتنسيق مع محافظة القليوبية في هذا الشأن.

كما شهد اللقاء متابعة جهود المحافظة واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية بالقاهرة خاصة في مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادي بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة للطرق والمحاور المرورية الجديدة بمواقع تلك الأندية، وكذا إقامة جراجات أرضية وسطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادي، وكذا مساعدة الدولة في حل مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية التي تسببها تلك السيارات.

ووجه «شعراوي» بالتنسيق مع الأندية الرياضية لتوفير أماكن بداخلها لاستيعاب سيارات المترددين عليها، مشددا على ضرورة مراعاة الوقت وسرعة تنفيذ التكليفات المطلوبة فيما يخص هذا الملف الهام والإنتهاء منه خلال الفترة الجارية والإستفادة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف عدد المواطنين في الشوارع والمصالح الحكومية وحظر التجول وإغلاق الأندية الرياضية لتنفيذ جراجات السيارات وأعمال التطوير الخارجية للأندية.

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من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مخاطبة عدد من تلك الأندية للتنسيق في هذا الشأن وسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى قيام المحافظة أيضاً بالتواصل مع بعض الشركات التي ترغب في الحصول على خدمات انتظار السيارات لبعض المناطق بالقاهرة بما يساهم في تحسين موارد المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة لانتظار السيارات بالمحافظة لمتابعة هذا الملف المهم.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يخص التأكيد على ضرورة طلاء جميع واجهات العقارات بكافة أحياء المحافظة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأكد «شعراوي» على ضرورة إعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لمالكي العقارات التي لم تلتزم بطلاء الواجهات والتواصل مع اتحادات الملاك بها لسرعة طلاء الواجهات الأربعة للمباني، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة وعدم توصيل المرافق إلى أي عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار.