شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا» وعيد القيامة.. «النقل» تُشغٍل قطارات جديدة وتغير مواعيد أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد، الخميس، تشغيل 4 قطارات بين القاهرة وسوهاج والعكس اعتبارا من اليوم، بحيث يتم تشغيل (قطارين مكيفين) بين القاهرة أسيوط والعكس وتشغيل (قطارين مميزين) بين القاهرة وأسيوط والآخر بين سوهاج والقاهرة، وامتداد قطار ٨٠ من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي.

كما قررت الهيئة تعديل ميعاد قطارين مميزين بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات الشغالة على كل خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.

وقالت وزارة النقل، في بيان صحفي الخميس، إن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد بالتوازي مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس «كورونا» وبمناسبة عيد القيامة المجيد.

جدول حركة القطارات

جدول حركة القطارات

جدول حركة القطارات