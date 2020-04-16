شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 مدرسين للمحكمة التأديبية مع إيقافهم عن العمل: «خانوا الأمانة مع الطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 7 من مدرسي إدارة طامية التعليمية، للمحكمة التأديبية مع إيقافهم عن العمل، لقيامهم بإعداد الأبحاث لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمقابل مادي، مما يعد خيانة للأمانة وتخلي عن أخلاقيات المهنة، ومخالفة صريحة في أداء المهام المنوطة بهم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه خلال قيام لجان المتابعة بإدارة طامية التعليمية، بالمرور على عدد من المدارس، تلاحظ حصول عدد من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والابتدائية على الأبحاث والأكواد الخاصة بهم، وبالاستفسار منهم عن مصدر تلك الأبحاث، أفادوا بأنهم حصلوا عليها من بعض المدرسين بمدرستي طامية الإعدادية بنات، وطامية الابتدائية الجديدة بمقابل مادي، فضلاً عن أن هؤلاء المدرسين يوجهون الطلاب للحصول على الأبحاث من إحدى المكتبات بالاتفاق المسبق بين المدرسين ومسؤول المكتبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى مرور اللجنة على المدرستين، حيث تبين صحة المعلومة، ورصدت اللجنة المدرسين يقومون بهذا العمل المخالف، ويتسلمون المبالغ المادية من التلاميذ وأولياء أمورهم مقابل الأبحاث وأكواد الطلاب، وكذا وعدهم بالانتقال إلى الفصل الدراسي التالي، مما يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين والتعليمات.

من جهته، شدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة بمختلف مدارس المحافظة، والتأكيد على أن دور المدرسة في البحث إشرافي توجيهي، لإكساب الطلاب مهارات البحث التي تتوافق مع فئتهم العمرية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي والتأمل والتعليم الذاتي، لافتاً إلى أن ما أقدم عليه هؤلاء المعلمين من انتهاز للظروف التي تمر بها البلاد هو أمر مشين ومخالفة جسيمة وخيانة للأمانة العلمية.