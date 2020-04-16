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شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تجرى اختبار PCR فيروس كورونا للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإجراء تحليل الأجسام المضادة "PCR" لجميع العاملين، والمستخدم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك للتأكد من صحة وسلامة العاملين بالوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فق
وتم إجراء التحليل بمقر الوزارة لـ70 من العاملين بالوزارة تتقدمهم وزيرة الهجرة، وجاءت نتيجة التحليل "سلبية" لجميع العاملين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للعاملين بوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك بهدف الحد من احتمالية انتشار الفيروس بين المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل تم بالتعاون مع شركة برايم جروب ومعامل scoop ضمن سلسلة إجراءات قامت بها الوزارة مؤخرًا، تمثلت في الكشف الحراري للموظفين للتأكد من عدم وجود أي أعراض فيروس كورونا المستجدّ، وكذلك توفير وسائل التعقيم داخل الوزارة، والاستجابة لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الحضور من الموظفين للحدّ من الاختلاط.
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