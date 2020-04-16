شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضع قواعد صرف الأسمدة بـ6 محافظات انطلقت فيها "كارت الفلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تكليفات وتوجيهات مشددة إلى الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكى فى المحافظات التى انطلقت فيها منظومة الكارت وهى محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج)

وأكدت وزارة الزراعة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن هناك قواعد لصرف الأسمدة فى المحافظات التى انطلقت فيها منظومة كارت الفلاح، على كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز الى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الحائز الذى ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بأنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتهم ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى أو ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية.

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وتابعت وزارة الزراعة، أنه بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لاحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى او استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

وقال وزير الزراعة، إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة فى التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات.