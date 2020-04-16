شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نقل المخلفات أولا بأول إلى مدفن شبرامنت لمنع التراكمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للاطمئنان على سير العمل بالمحطة ومتابعته، والتأكد من نقل المخلفات أولا بأول إلى المدفن المحكوم بشبرامنت، ضمن اجراءات التخلص الآمن من المخلفات.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، اليوم، الخميس، أن الوزيرة قد تابعت سير العمل بالمحطة ونقل التراكمات منها أول بأول، وتأكدت من ارتداء العاملين بالمحطة ومقدمى الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية والكمامات مشددة على ضرورة التزامهم بها حفاظا على سلامتهم خاصة فى ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، أكدت على ضرورة نقل المخلفات أولا بأول من المحطة لضمان عدم تراكمها وتسببها في مشكلات صحية وبيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المحطة تم انشاؤها عام 2013 على مساحة 2200 متر بدعم كامل من وزارة البيئة بالبنية التحتية والمعدات ، بطاقة استيعابية 1800_ 2000 طن من المخلفات، حيث تستقبل مخلفات ثلاث أحياء هامة بمحافظة الجيزة ومكتظة بالسكان وهي أحياء (جنوب الجيزة _ الهرم _ العمرانية).

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جديرا بالذكر، أن محافظة الجيزة بها 3 محطات وسيطة للمخلفات (الوراق، المريوطية، كرداسة) وجارى الانتهاء من محطة البراجيل، التى تقوم الوزارة بإنشائها كدعم من جانبها فى تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة والتى تبدأ بتجهيز البنية التحتية، تعمل على تنظيم والإسراع من عملية جمع ونقل المخلفات فتكون مرحلة وسيطة بين جمع المخلفات من الأحياء حتى تصل فى النهاية إلى المدافن.

كانت قد أجرت فرق ولجان وزارة البيئة، من الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئ، خلال الأسبوع الماضى، جولات للمرور على 268 منشأة طبية بعدد من المحافظات شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية ليصبح اجمالى المنشأت الطبية التى تم المرور عليها 404 منشأة، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم ، ويتم متابعة تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية.