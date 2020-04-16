شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يتفقد مكتب بريد عابدين لمتابعة صرف منح العمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم مكتب بريد عابدين لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إالى أن عدد العمالة المستحقة بالقاهرة بلغ أكثر من 65 ألف عامل تم توزيعهم على 309 مكتب بريد.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت كل التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتى تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما قدمت كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.