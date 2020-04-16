أعضاء وزارة الخارجية يتبرعون بـ6.4 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أعضاء وزارة الخارجية بديوان عام الوزارة في القاهرة، وكذلك بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج، من الكادر الدبلوماسي والإداري، بالتبرُع من رواتبهم لصالح صندوق تحيا مصر، بقيمة وصلت إجماليها نحو ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مصري، وذلك في إطار التكافل والتضامن فيما بين مواطني الدولة وانطلاقاً من الشعور بوحدة المصير والسعي نحو تخفيف حدة التحديات الاقتصادية الجسيمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

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