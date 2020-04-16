شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح كوبرى مشاة جديد أمام المعهد القومى للأورام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، كوبرى المشاة الذى أقامته محافظة القاهرة أمام المعهد القومى للأورام ناحية شارع القصر العينى بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تمت إقامة الكوبرى لحماية المرضى والمواطنين من المرور العرضى للشارع حفاظا على أرواحهم ولعدم عرقلة حركة المرور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه روعى فى تصميم الكوبرى الذى أشرف على تنفيذه مديرية الطرق بالقاهرة ونفذته شركة المقاولون العرب، تماشيه مع الطراز المعمارى فى المنطقة وتناسقه مع سور مجرى العيون.

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وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.