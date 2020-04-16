شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مهلة 15 يوما لطلاء واجهات العقارات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ضرورة إعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لمالكى العقارات التى لم تلتزم بطلاء الواجهات والتواصل مع اتحادات الملاك بها لسرعة طلاء الواجهات الأربعة للمبانى، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة وعدم توصيل المرافق إلى أى عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة .

وكان وزير التنمية المحلية طالب بأن يقوم المختصون بالمحافظات بتحديد الألوان المناسبة لكل ( مدينة – حى – منطقة ) بما يساعد فى تحسين الصورة البصرية وإبراز الهوية العمرانية والطابع المعمارى، مع ضرورة المتابعة الميدانية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيدا بالمبانى والعقارات التى تم تنفيذ القرار والتشطيب الجماعى لواجهاتها بما كان له بالغ الأثر فى إظهار الشكل الجمالى وتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة بالمحافظات .

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات تراعى فى تنفيذ ذلك التوجيه الأماكن الآثرية والمعمارية التى تتمتع بطبيعة خاصة ، مشيراً إلى ضرورة مساندة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لذلك التوجه من الدولة والقيادة السياسية وحث وتحفيز المواطنين لتنفيذ القرار والإستفادة من تجربة عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة ، وما شهدته فى منطقة القاهرة الخديوية وإعادتها لسابق عهدها فيما يخص واجهات المبانى والعمارات فيها ، بالإضافة إلى تجربة سابقة لمحافظة الجيزة فى توحيد لون عقارات ومبانى بعض شوارعها الرئيسية فى السنوات الأخيرة .

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذى وجه به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات مجلس المحافظين بتشطيب و طلاء واجهات المنازل فى المحافظات يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .