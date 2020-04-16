شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدى إلى اصطراب الملاحة البحرية.

وأشار الخبراء، إلى إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارً مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وجنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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وشهد أمس الأربعاء ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث ساد بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة، والرياح معتدلة، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ساد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، وشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.