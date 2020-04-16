شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 13 قرارًا جديدًا للرئيس السيسي ورئيس الوزراء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرارين جمهورين جديدين للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما نشرت 11 قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصة بعدد من مشروعات المنفعة العامة. وفيما يلي نص القرارات: الجريدة الرسمية by Asmaa Amin on Scribd الجريدة الرسمية by Asmaa Amin on Scribd Advertisements الوضع في مصر

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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