شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام في زمن كورونا.. دار الإفتاء تحسم الجدل ب 4 فتاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول صيام شهر رمضان فى ظل ازمة فيروس كورونا، واكدت ان الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب عليها الإنسان، كما أشارت إلى أنهم اجتمعوا مع لجنة طبية أجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوى المناعة فى مواجهة هذا الفيروس.

وقالت الإفتاء فى عدة تغريدات عبر حسابها الرسمى مجموعة فتاوى ترد فيها على كافة الاسئلة، ويرصدها الفيديو التالى.