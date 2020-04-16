شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأثار يعلن عن كشف أثرى جديد السبت المقبل "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه سيقوم بالإعلان عن كشف آثري جديد يوم السبت القادم لأول مرة عبر الإنترنت، حيث نشر مجموعة صور له مع عمال الحفائر فى منطقة سقارة الأثرية، عبر حسابه بموقع "أنستجرام".



خالد عناني

وعلق علي الصور قائلا :" أعمال الحفائر مستمرة، وعمال الحفائر يحافظون على المسافات الآمنة فيما بينهم. احتفالا بيوم التراث العالمي، نعلن يوم السبت القادم لأول مرة عبر الإنترنت عن كشف أثري جديد.. استمتعوا بالكشف الجديد من منزلكم.. خليك_في_البيت".

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وكان الدكتور خالد العنانى، تفقد صباح أمس الأربعاء، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد العنانى الإجراءات الوقائية التى يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.

من ناحية أخرى، انتهت وزارة السياحة والآثار، من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر واسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد "covid-19"، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأًضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انأنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير 130 فندقا بمدينة شرم الشيخ من 170 فندق يعملون بها، و244 فندقا من 260 فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، التى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.