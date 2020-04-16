شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإيطاليا توقعان اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وايطاليا، اتفاق مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، فى إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ومنجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر.

ويقدم المشروع حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الاكثر احتياجا فى محافظة الأقصر أحدى محافظات صعيد مصر، فى إطار مساندة هذه الأسر، حيث يتضمن المشروع دعم تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس المجتمعية وأسرهم وخاصة النساء، والشباب والفتيات من خلال مناهج ابتكارية متعددة التخصصات تستكمل برامج الرعاية الاجتماعية القومية من تقديم الوجبات والتدريب المهنى والتدريب على المهارات الحياتية، وتدوير القروض الصغيرة.

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وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، موضحة أن قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية تبلغ 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالى، مشيرة إلى أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر سيدعم برنامج التعليم القومى من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى المدارس وتحويل 139 مدرسة من المدارس المجتمعية إلى مراكز لتقديم الخدمات المتكاملة وذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات، وستساهم هذه الحزمة المتكاملة للمشروع فى مساندة الأسر على مقاومة الصدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فرص العمل خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وذلك فى إطار الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى، وسيساهم هذا المشروع فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع وهو التعليم الجيد، والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين حيث يركز المشروع على الفتيات بنسبة 60 % ضمن طلاب المدارس المجتمعية، والهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات بين مصر وايطاليا والأمم المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.

وقال منجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر:"يعمل برنامج الأغذية العالمى التابع للامم المتحدة بمصر على مساندة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم فئات المجتمع الأكثر تاثرا بجائحة فيروس كرونا المستجد، وذلك بدعم وزارة التعاون الدولى لانشطة البرنامج التى تهدف إلى خدمة المجتمعات والفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج تبادل الديون الإيطالية المصرية والذى سيمكننا من البدء الفورىً فى دعم بناء قدرات تلك المجتمعات الأكثر احتياجا لكى تتصدى للآثر السلبى لفيروس كرونا المستجد على أحوال سبل المعيشة وأحوال الأمن الغذائى الخاص بهم، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمى يعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم المقدم من الحكومة المصرية وتمويل الجهات المانحة ليتمكن البرنامج من التوسع فى تنفيذ أنشطته الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية المعنيين.