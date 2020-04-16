تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدربا باستخدام منصة التعلم عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم قطاع التديب الإقليمي للموارد المائية والرى البرنامج التدريبى فى مجال " إدارة الموارد البشرية - المستوى الأول " والذى تم تنفيذه بإستخدام منصة التعلم عن بعد (E-Learning )بمشاركة 22 متدرب.

و أثنى المتدربين على البرنامج والتفاعل الإيجابي للمحاضر والدعم الفنى المتواصل لقطاع التدريب من أجل إنجاح البرنامج وتعظيم الفائدة منه.

وشارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى شارك فى فعاليات الإفتتاح (On-Line) حيث أكد على أهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال التدريب وخاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

أوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التديب الإقليمي للموارد المائية والرى أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، مشيرا الى انه حاليا حاليا تجهيز فرع تدريب المنصورة .

و نظم قطاع التدريب خلال 2019 ، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

وأكد عنتر على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.

أوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية ، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه (660) متدرب من وزارة البيئة.

وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدرب من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

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تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدرب باستخدام منصة التعلم عن بعد (1)



تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدرب باستخدام منصة التعلم عن بعد (2)



تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدرب باستخدام منصة التعلم عن بعد (3)



تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدرب باستخدام منصة التعلم عن بعد (4)



تدريب الرى يختتم دورة ل 22 متدرب باستخدام منصة التعلم عن بعد (5)



