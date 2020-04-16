شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية تمويل ‎مدارس التكنولوجيا بقيمة 40.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه فى إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

وشارك فى التوقيع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، فى ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا فى مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتى التعليم الفنى أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد إقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.

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وأعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالى، وثقة الجانب الإيطالى فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذى اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسى فى تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم، مشيرًا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالتعاون المصرى الإيطالى، الذى يتنوع بين التعاون الثنائى والبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائى، والتعليم والبعد الاجتماعى، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.

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ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين على أيدى خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.

كما يهدف إلى إعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل فى كافة نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل؛ حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى العام الدراسى 2019/2018، واستطاعت فى أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة فى مصر.

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وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالى، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالى حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.