شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش نتائج دراسة جامعة القاهرة لتحديد إمكانات الخزانات الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع أعضاء اللجنة التوجيهية للمياه الجوفية عبر الفيديو كونفرانس لعرض نتائج ومخرجات الدراسة التى قامت بها جامعة القاهرة بشأن تحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية.

وأوضح المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أن الدراسة تأتى فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والرى بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر، تخدم جميع ما سبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوى المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسناريوهات السحب المختلفة، وذلك اتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمى الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلى عند أنماط الاستهلاك المختلفة فتم البدء بالتعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهى تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية للخزانات الجوفية.

وأضاف سركيس أنه بالتزامن مع ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستكشافية بالمناطق غير المستكشفة والتجهيز للمرحلة الثانية وهى تحديث النماذج ومعايرة ما تم إنتاجة من نماذج رياضية للتأكد من تحقيق النماذج الرياضية الهدف منها بدقة حتى يتم الاعتماد عليها لوضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة على المياه الجوفية.

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وقال سركيس إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ شبكة آبار مراقبه لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتنفيذ الدور الاصيل للوزارة من رصد لحظي ومتابعة دورية للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية واضافة الآبار الجديدة مع استيفاء بيانات الآبار المدرجة سابقا بقاعدة البيانات مع بيانات الرصد اللحظي لمناسيب ونوعية المياه الجوفية بالإضافة الى منظومة التشغيل والمتابعة عن بعد.

وأشار سركيس إلى أنه تم تدريب 50 مهندسا من مهندسى قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذى القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.





اجتماع وزير الرى مع أعضاء اللجنة التوجيهية للمياه الجوفية عبر الفيديو كونفرانس



اجتماع وزير الرى مع أعضاء اللجنة التوجيهية للمياه الجوفية عبر الفيديو كونفرانس