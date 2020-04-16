شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المساحة: 3 طرق لتقييم التعويضات للمتضررين من نزع الملكية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة أن هناك 3 طرق لتقييم التعويضات "للمتضررين من أعمال نزع الملكية للمشروعات او ما شابه ذلك "بحسب الشخص أو المؤسسة وحجم الضرر الواقع على كل طرف أولها بطريقه المقارنة، ويتم فيها المقارنة بالمثل فى ذات المنطقة خلال سنتين سابقتين، مع الأخذ فى الاعتبار ما تم من تحسين وتطوير خلال السنتين.

أضاف منوفى فى تصريحات خاصة ب " الخليج 365 " أن الشكل الثانى يتم بطريقة التكلفة، وفيها يتم حساب تكلفة الأرض طبقا لما قد يتم عليها من مشروع استثمارى يحقق أعلى عائد وتكون هذه الطريقة فى حالات البيع بالمزاد العلنى لسداد مديونية، والثالثة طريقة الرأسمالية وتطبق على سبيل المثال على الفنادق وفيها يتم الحساب طبقا لأسعار تأجير الغرف والقاعات فى الفنادق.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنشئت عام 1898 أى منذ حوالى 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، فهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن ، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

الجدير بالذكر أن مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للعاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق "القاهرة - الجيزة - المنيا - بنى سويف - البحر الاحمر - الاقصر" حيث تقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة.

