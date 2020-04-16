شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الغربية تنفذ حملة لتطهير وتعقيم شوارع طنطا لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة مياه الغربية ،،حملة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة طنطا، فى إطار إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأثنى محافظ الغربية على مجهودات شركة مياه الغربية أثناء جولته التى تفقد خلالها ميادين السيد البدوى والمحطة وبعض المناطق الشعبية والكفور القبلية، مؤكدا حرص المحافظة والشركة على خدمة المواطن. اثناء جولة محافظ الغربية Advertisements

خلال الحملة لتطهير وتعقيم شوارع طنطا ومن جانبه أكد المهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن حملة التطهير والتعقيم تستهدف الشوارع والميادين بطنطا العاصمة ويشترك فى الحملة قيادات الشركة حيث سيتم الاستعانة بجميع سيارات الفرع لرش وتطهير ميادين السيد البدوى والمحطة والمناطق الشعبية والكفور القبليه، من خلال الدفع بعدد 6 سيارات مجهزة بخزانات وأجهزة رش للمواد المعقمة. وأضاف، ان مجابهة هذا الفيروس تتطلب منا جميعا التكاتف للقضاء عليه والتوعية بخطورة التجمعات وضرورة التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات، مشيرا أن الحمله تأتي فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمشاركة الفعالة فى حملات التعقيم التى تنفذها الدولة واستخدام كافة الوسائل المتاحة للحد من انتشار الفيروس.

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