شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل 4 قطارات إضافية لمواجهة الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد بدءا من اليوم الخميس تشغيل (قطارين مكيفين) إضافيين بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) إضافيين بين القاهرة - أسيوط والآخر بين سوهاج القاهرة، وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادى وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلى.

وأكدت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قطارين مميزين بين القاهرة طنطا والآخر الإسكندرية القاهرة لخدمة ركاب الوجه البحرى، ليصل إجمالى عدد القطارات على كل خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.

وأضافت أن السكة الحديد تقدم هذه الخدمة خلال 14 ساعة فقط باليوم، وذلك من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

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وأشارت إلى أن الدفع بالقطارات الإضافية جاء بناء على تكليف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلى والبحرى للحد من ازدحام بعض القطارات فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد بالتوازى مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا وبمناسبة عيد القيامة المجيد.







