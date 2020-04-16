"كوميديا البؤساء" و "حفل الحلو" على قناة وزارة الثقافة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تبث وزارة الثقافة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، اليوم الخميس، في التاسعة مساءً، حفلًا للنجم محمد الحلو يضم مختارات من أعماله الخاصة منها الوسية، يا حبيبي، واهيم شوقا إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية وغنائيات زمن الفن الجميل منها عظيمة يا مصر، وحبايب مصر، ولعبة الأيام، وبتلوموني ليه، وحياتك يا حبيبي.
كما يقدم المطرب المغربي، فؤاد زبادي، باقة طربية تضم سنة وسنتين، الناس المغرمين، والورد جميل، ومبيسالش عليا أبدًا، وشوفت حبيبي، وساكن في حي السيدة وغيرها.
ويعقب ذلك العرض الغنائي الاستعراضي كوميديا البؤساء من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ومستلهم من المسرحية الشهيرة البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو ويدور حول شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية.
وهذا الاستعراض بطولة رنا سماحة، ومحمود عزت، ورامي الطمباري، ومحمد عبده، وعمرو كمال بدير، وإيهاب الزناتي، ومحمود خالد، ومريم البحراوي، ورانيا النجار، ومحمد حسن رمضان، ومايا ماهر، وزينا زين، وأكرم عمران، ويوسف ذكري، وألحان محمد الصاوي، وديكور عمرو الأشرف، وأزياء نعيمة العجمي، واستعراضات رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن رؤول، وتأليف وإخراج مروة رضوان.
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