قد تشمل تعديل موعد الحظر.. الحكومة تعلن إجراءات شم النسيم خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد خميس:

يعلن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة، القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات النهائية سيتم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة المقرر خلال ساعات، مشيرًا إلى أنه لا يجب التوقف أمام المسمى سواء إغلاق جزئي أو حظر جزئي أو إغلاق شامل، ولكن المهم هو الإجراءات التي ستطبق في هذا اليوم لضمان عدم وجود تجمعات.

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وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، قال سعد: حتى لو كان القرار استمرار الحظر الجزئي، هناك إجراءات إضافية سيتم تطعيم هذا الحظر بها تضمن مزيد من السيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

وأكد أن كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون مغلقة، لافتا إلى أن قرار مد حظر التجوال المتخذ منذ أسبوع تضمن إغلاق كافة الشواطئ والحدائق، وهو ما يضمن عدم وجود أي أشخاص في المتنزهات.

وقال إن مجلس الوزراء سيبحث عدة خيارات بينها النظر في الحظر الجزئي وتعديل موعده ليبدأ قبل الساعة الثامنة مساء.​