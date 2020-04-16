محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس. وقالت إن الطقس معتدل نهارًا على أغلب المناطق، شديد البرودة ليلًا، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة في بيان، أنها تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 28 - 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 28-17 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 30-19، وتتراوح على شمال الصعيد بين 32- 13، وعلى جنوب الصعيد بين 35- 17 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ورياح وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.