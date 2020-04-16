شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يخصص 440م2 من أملاك الدولة بالعريش مجانًا لإقامة مسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 712 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 440م2 بمركز ومدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لإقامة مسجد بمشروع «ابني بيتك أرض الزهور» عليها. نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس. الوضع في مصر

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تعافي 553

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