شكرا لقرائتكم خبر عن بـ186 مليون يورو و550 ألف دولار.. السيسي يوافق على قرض ومنحة جديدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبدالفتاح السيسي. القرار الأول يحمل رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو. القرار الثاني يحمل رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بسأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,505

تعافي 553

وفيات 183

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