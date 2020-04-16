شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طفيليات الأسماك يوجه نصائح لتناول الفسيخ والأسماك المملحة فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الدكتورة نسرين عز الدين محمود، أستاذ طفيليات الأسماك، وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، عددا من النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والأسماك المملحة بشكل عام، خلال يوم شم النسيم.



ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير تلك النصائح: ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير تلك النصائح:

1- مع وجبة الأسماك المملحة يجب تناول الخضروات الورقية، كالخس والبقدونس والجرجير وتناول الخيار أيضا لما لهم من تأثير ملطف للملوحة .

2- شرب كميات كافية ووفيرة من الماء لأن الأطعمة الغنية بالملح، مثل: الرنجة والفسيخ، تسبب الشعور بالعطش بشكل كبير لأن الصوديوم الموجود في الملح، يحدث خللا في توازن السوائل في الجسم، لذا يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء، حتى يعيد الجسم توازن الأملاح في الخلايا مرة أخرى.

3- يفضل تناول البصل الأخضر والأحمر مع الأسماك المملحة، حيث يعتبر البصل أفضل قاتل للبكتيريا والميكروبات.

4- احرص على إضافة الليمون، للتقليل من الميكروبات.

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5- يفضل إضافة الطحينة إلى الرنجة والفسيخ لتقليل نسبة الملوحة فيهما.

6- يفضل التعامل حراريا مع الأسماك المملحة لقتل أي ميكروبات بها، حيث يمكن قلي الفسيخ في الزيت الساخن لمدة بسيطة، وكذلك يمكن شواء أو غلي الرنجة للتخلص من أي ديدان أو طفيليات.

7- تناول كوب من الماء المختلط بالليمون قبل وبعد تناول الأسماك المملحة لتجنب أي تأثير ضار لها.

8- ينصح بغسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به.

9- اختيار الأسماك المملحة الصالحة بشكل جيد عند الشراء وهذا ما سنوضحة فى الاجابه عن سادسا.