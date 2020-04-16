شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تقرر صرف 2000 جنيه لحالات الإصابة بكورونا بين أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه نظرا للدور البناء الذى يقوم به أفراد هيئة التمريض تجاه محاربة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على صحة المواطن المصرى، وما يتعرضون له من مخاطر العدوى أثناء تأدية واجبهم تجاه المرضى، وانطلاقا من دور النقابة العامة للتمريض فى الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم المعنوى، يتم التواصل معهم عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومديرات التمريض بمختلف المحافظات.

وأضافت النقابة، أنه دعما لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا، فقد قررت النقابة العامة صرف مبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس فى مصر.

Advertisements

ووجهت نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، رسالة إلى كافة أفراد هيئة التمريض فى مصر، مؤكدة على ضرورة ارتداء الواقيات الشخصية والحرص على آلية نزعها حتى التخلص منها بالطريقة السليمة، ومراعاة الحفاظ على صحتهم وتناول الأطعمة التى تُزيد من مناعة الجسم لتعرضهم الدائم للعدوى، واتباع جميع تعليمات مكافحة العدوى لحماية أنفسهم، من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وقالت نقابة التمريض،: حافظوا على أنفسكم فأنتم ثروة مصر القومية التى لا تعوض، دمتم أمنا وسلاما لمصر من خلال عطائكم وتواجدكم وتفانيكم خلال هذه الفترة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع، ومصر، كعادتكم ثيتم وجودكم كأبطال المنظومة الصحية، فضلتم العطاء وتواجدكم فى ميدان العمل مع مرضاكم عن جلوسكم فى بيوتكم، عرضتم أنفسكم لمخاطر كثيرة دون تردد، ودون خوف وقلق، حفظكم الله من كل شر.