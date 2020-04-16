شكرا لقرائتكم خبر عن 8.7 مليار جنيه زيادة متوقعة فى حصيلة ضريبة السجائر المحلية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الزيادة المُتوقعة فى حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة على التبغ والسجائر المحلية، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، نحو 8 مليارات و734 مليون جنيه، مُقارنة بالحصيلة المُستهدفة بموازنة السنة المالية الحالية 2019/2020، حيث قفزت الحصيلة من 65 مليار و866 مليون جنيه إلى نحو 74 مليار و600 مليون جنيه خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة.

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وكشفت البنود التفصيلية لبنود الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة الجديدة عن تراجع الحصيلة الضريبية المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة على التبغ والسجائر المستوردة بقيمة مليار و42 مليون جنيه، حيث توقع مشروع الموازنة أن تكون الحصيلة 220 مليون جنيه فقط خلال السنة المالية القادمة، مُقابل نحو مليار و262 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020.

وبلغت جملة الحصيلة الضريبية المتوقعة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، نحو 964 مليار و777 مليون جنيه، مقابل نحو 856 مليار و666 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 108 مليار و111 مليون جنيه، وشهدت الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال آخر 5 موازنات، حيث سجلت زيادة قدرها 502 مليار و770 مليون جنيه منذ موازنة 2016/2017 وحتى مشروع الموازنة الجديد، وبلغت جملة المبالغ المُتوقع تحصيلها خلال تلك الفترة 3 تريليونات و648 مليار و823 مليون جنيه.